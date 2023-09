Les Ukrainiens vont découvrir le documentaire de Sean Penn en avant-première

C’est un documentaire pas tout à fait comme les autres que les téléspectateurs ukrainiens vont découvrir ce soir. Le site spécialisé Deadine révèle que Superpower, le film co-réalisé par Sean Penn et Aaron Kaufman, va être diffusé ce lundi soir sur Inter, une des chaînes les plus suivies du pays, en parallèle de sa mise en ligne aux États-Unis sur la plateforme Paramount+. Il sera ensuite rediffusé sur les chaînes NTN, Mega et Sonce.

Le 24 février 2022, aux premières heures de l’invasion russe, Sean Penn était en Ukraine pour interroger Volodymyr Zelensky dans le cadre d’un documentaire consacré à sa folle ascension, du succès de la série Serviteur du peuple à son élection en 2019. "J’ai trouvé ça hallucinant qu’il maintienne le rendez-vous. D’autant plus qu’il y avait déjà des escadrons tueurs tchétchènes dans les rues", raconte l’acteur et réalisateur de 63 ans dans un entretien accordé à Variety.