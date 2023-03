"Reste fort mon amour" : l’épouse de Navalny s'adresse à lui depuis la scène des Oscars

Alexeï Navalny, 46 ans, a été empoisonné au Novitchok, un agent neurotoxique, lors d'un voyage en Sibérie en 2020. Il a été soigné à Berlin et a accusé le Kremlin d'être à l'origine de l'attaque. Arrêté à son retour en Russie, il a été condamné à neuf de prison pour des accusations d’escroqueries qu’il juge fictives. Il est actuellement emprisonné à l'extérieur de la ville de Vladimir, à environ 230 kilomètres à l'est de Moscou. Et d'après ses proches, son état de santé se serait fortement détérioré ces derniers mois.