"Si la culture reste silencieuse, elle contribue au mal" : le message de Volodymyr Zelensky à la Berlinale

C'est devenu un rituel, aussi insolite que symbolique. Après Cannes et Venise l’an dernier, Volodymyr Zelensky a pris la parole jeudi soir lors de la cérémonie d’ouverture de la Berlinale. "La culture et le cinéma peuvent être en dehors de la politique. Mais pas quand il s'agit d'une politique d'agression", a estimé le président ukrainien dans une intervention diffusée sur écran géant. "Pas quand il s'agit d'une politique de crimes de masse, de meurtres, de terreur, du désir de détruire les autres pays et les autres peuples. Quand il s'agit d'une politique de guerre totale comme l'est celle de la Russie aujourd'hui."

"Dans ces temps, l'art ne peut pas être neutre", a poursuivi le chef d'État sous les yeux de la comédienne américaine Kristen Stewart, présidente du jury de la Berlinale cette année. "Si la culture reste silencieuse, elle contribue au mal", a-t-il insisté. "Maintenant, il y a des milliers de kilomètres entre nous. Mais nous sommes côte-à-côte. Nous parlons différentes langues, mais nous nous comprenons complètement. Seule une frontière virtuelle nous sépare. Mais il n'y a pas de mur entre nous."