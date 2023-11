VIDÉO - Quand Zelensky jouait Napoléon dans une comédie russe totalement déjantée

Avant Joaquin Phoenix, Volodymyr Zelensky incarnait l’empereur dans "Rjevski contre Napoléon", un film inédit en France. Une comédie loufoque tournée en 2012, avant que le président ukrainien se lance en politique. Diffusée mardi soir sur LCI, la bande-annonce a beaucoup amusé Eric Brunet et ses invités.

Le film dont tout le monde parle cette semaine, c’est Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin "Joker" Phoenix dans le rôle principal. Si une foule d’acteurs célèbres ont incarné l’empereur en un siècle de cinéma, figurez-vous que Volodymyr Zelensky s’est, lui aussi, glissé dans le costume. Le titre du film ? Rjevski contre Napoléon, une production russe de Marius Waisberg sortie en 2012, quelques années seulement avant que le héros de la série Serviteur du peuple se lance en politique.

Cette comédie loufoque se déroule en 1812, alors que Napoléon se met en tête de conquérir la Russie. Afin de sauver son pays, le colonel Rjevski (Pavel Derevianko) est chargé de se travestir en femme pour détourner l'attention de l'empereur. Un plan presque trop parfait puisque ce dernier tombe littéralement amoureux, le début d’une série de quiproquos d’un goût plus ou moins douteux. Surprise : l’apparition de Jean-Claude Van Damme pour un caméo surréaliste d’une trentaine de secondes.

Diffusée ce mardi soir sur LCI, la bande-annonce de Rjevski contre Napoléon a bien fait rire Eric Brunet et ses invités, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus. "Il faut vraiment être russophone pour comprendre tous les petits détails", a fait remarquer la Franco-ukrainienne Alla Poedie, consultante en relations internationales, à propos de cette farce dans laquelle on croise l’écrivain Tolstoï et d’autres figures célèbres de la culture locale. Inédit en France, ce nanar surprenant trouvera-t-il bientôt un distributeur ?