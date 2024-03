Guillaume Canet : les pieds sur terre

PORTRAIT – Vous le voyez peut-être comme une star de cinéma, quelqu’un qui a réussi. Guillaume Canet est un éternel insatisfait, un homme qui doute de lui en permanence et qui s’agace des contrevérités qui courent sur son couple avec Marion Cotillard.

Pudique, cérébral, mélancolique, mais avec un regard malicieux, presque enfantin. Dans son dernier film, Guillaume Canet interprète un personnage qui lui ressemble, mais à quel point ? Un acteur célèbre, marié à une star, pas du cinéma, mais du 20 heures et qui doute de lui, de son audace, de ses rêves, de son couple, où le vertige d’un homme de 50 ans, l’âge où l’on retourne sur sa vie, où l’on se demande si l’on a fait le bon choix.

Il n’est pas toujours certain d’avoir toujours fait les bons choix, des sorties de film qui ne se passent pas bien et qui peuvent être difficiles, ou le film ne marche pas du tout, ou il est déçu lui-même de son propre travail. Ce sont des années de travail, et quand tout cela est remis en question, c’est toujours assez douloureux. C’est ce qu’il essaie d’apprendre à ses enfants. Quand on tombe, soit on se relève, soit on reste allongé par terre. Mais si on reste allongé par terre, on n’avance plus beaucoup.

Dans le film de Stéphane Brizé, le personnage qu'il interprète fuit Paris, sa femme, sa notoriété. Il part se reposer dans une thalasso en Bretagne, où il va renouer avec une femme qu’il avait quittée quinze ans plus tôt. Guillaume pense que le personnage s’est brisé les ailes. Il a eu envie, comme ça, de s’envoler, d’aller vers une célébrité. Et finalement, il s’est rendu compte, au bout d’un certain temps, qu’il n’est pas vraiment cet homme-là et cela ne le rend pas vraiment heureux.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.