Gustavo Dudamel, une star à la baguette

C'est une star internationale qui a son étoile sur Hollywood Boulevard où il dirige l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Et quand Steven Spielberg a eu besoin d'un conseiller musical pour West Side Story, c'est à Gustavo Dudamel qu'il a fait appel. Il est aussi capable d'endosser un rôle de régisseur comme dans la série américaine "Mozart in the jungle". Dans la vidéo en tête de cet article, Gustavo Dudamel décrit son amour de la musique dès son plus jeune âge, son parcours artistique au Venezuela, son pays natal.