VIDÉO - "Halloween : La Nuit des masques", "Candyman"... 5 films à (re)voir pour se faire peur

De quoi ça parle ? Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Intelligent et doté d'une grande imagination, il a pour ami Frank, une créature que lui seul peut voir et entendre. Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, Frank lui propose un étrange marché. La fin du monde approche et ce dernier doit accomplir sa destinée.

Pourquoi il faut le voir. L’action de Donnie Darko se déroule à la fin des années 80 et à l’époque, les étudiants portaient les mêmes uniformes, les lapins géants venaient hanter les nuits, les vieilles femmes attendaient du courrier dans leurs boîtes aux lettres vides, les prédicateurs tentaient d’inculquer des valeurs patraques, les Duran Duran et autres Tears for Fears cartonnaient au hit-parade, les cinémas proposaient en double-programme La dernière tentation du Christ et Evil Dead, et le spleen des doux rêveurs désabusés, ceux qui avaient peur de mourir le lendemain, se propageait comme un incendie. Pas de frisson mais beaucoup, beaucoup de mélancolie lunaire et de nostalgie dévastatrice dans ce film extrêmement attachant, révélant le star Jake Gyllenhaal.