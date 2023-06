VIDÉO - Un cinquième volet et puis s'en va : Harrison Ford redevient Indiana Jones au cinéma

On le pensait fatigué, c'est mal connaître Indiana Jones. Une nouvelle quête se présente à lui, et l'archéologue replonge pour la cinquième fois. Pour certaines scènes, situées dans le passé, le visage d'Harrison Ford a été rajeuni. Une prouesse technologique qui alimente la nostalgie. Tout le monde connaît ce visage depuis les années 80, même les plus jeunes. Ethann Isidore, acteur français âgé de seize ans, est fan de la série. "Quand je l'ai vu pour la première fois avec son lasso, sa chemise, sa veste en cuir et son chapeau... j'ai halluciné", sourit-il.