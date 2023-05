VIDÉO - Harry et Meghan impliqués dans une course poursuite à New York : "Je pense que c'est exagéré"

Si une fan du couple dénonce l'attitude "agressive" des paparazzis, plusieurs voix se sont élevées pour dédramatiser la situation. Le chauffeur de taxi à bord duquel Harry et Meghan ont embarqué dans un second temps a ainsi livré son sentiment au lendemain des faits. "Je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Je pense que c'est exagéré toutes ces choses", raconte-t-il avant d'assurer que "les paparazzis étaient derrière nous, ils ont gardé leurs distances".

Interrogée, la police de New York (NYPD) a répondu quant à elle qu'elle avait "prêté assistance à l'équipe de sécurité privée qui protège le duc et la duchesse de Sussex". Selon un porte-parole des forces de l'ordre, s'il y avait bien "de nombreux photographes, (...) rendant leur transport (dans New York) difficile", Harry et Meghan "sont arrivés à destination et il n'y a eu ni collision ni personne blessée ni interpellation ou convocation" par la police, a-t-il assuré.