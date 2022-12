"Harry & Meghan" : Netflix dévoile les premières images du documentaire qui fait trembler la famille royale

"Quand les enjeux sont aussi élevés, ne faudrait-il pas entendre notre version des faits ?", renchérit à son tour Meghan Markle face à la caméra dans une ambiance très dramatique. "En six épisodes, la série revient sur les débuts clandestins de leur relation et les difficultés qui les ont conduits à se retirer de leurs rôles à plein temps au sein de la monarchie britannique", détaille Netflix qui promet des témoignages de proches "dont la plupart ne s’étaient encore jamais exprimés publiquement" mais aussi des analyses d'historiens sur l'état actuel du Commonwealth et les relations qu'entretient la famille royale avec la presse.