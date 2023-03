VIDÉO - Harry et Meghan sans domicile fixe au Royaume-Uni

Loin des regards et au calme, Frogmore Cottage, un traditionnel logement à l'anglaise avec cinq chambres, cherche un nouveau propriétaire. C'était la résidence royale de Harry et Meghan, à quelques pas du château de Windsor. Mais ils ont été expulsés par le roi lui-même. Le couple, dont les relations avec la famille royale s'enveniment depuis trois ans, n'aura plus de résidence au Royaume-Uni.

À Windsor, certains habitants ont du mal à s'apitoyer sur leur sort. "S'ils veulent venir en visite, il y a plein d'autres logements qui appartiennent à la couronne", explique une passante. "La famille royale est soutenue par l'État. Mais Harry ne veut plus remplir d'obligations donc nous n'avons plus à le financer", justifie un autre.