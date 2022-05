Hayden Christensen ("Obi-Wan Kenobi") : "Dark Vador ne m’a pas quitté toutes ces années"

Hayden Christensen n’a que 19 ans quand George Lucas lui offre le rôle de sa vie. Au tournant des années 2000, il fait de lui son Anakin Skywalker. Le public le verra tomber amoureux de Padmé (Natalie Portman) dans l’épisode 2, L’Attaque des clones, avant de le voir sombrer du côté obscur dans l’épisode 3, La Revanche des Sith. Les deux films sont tournés en Australie, de quoi rapprocher le jeune padawan et son maître Jedi. "On était si proches", se souvient Ewan McGregor en conférence de presse. "On était tous les deux loin de chez nous, on a eu tellement de temps pour préparer nos scènes de combat. Et comme on était si loin de chez nous, on a aussi passé beaucoup de temps ensemble en dehors du travail", ajoute l’acteur écossais qui interprète Obi-Wan Kenobi.