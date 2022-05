VIDÉO - "House of the Dragon" : une bande-annonce grandiose pour le spin-off de "Game of Thrones"

"A quoi bon vivre cette vie éphémère, si c'est pour sombrer dans l'oubli ?". HBO a dévoilé ce jeudi la nouvelle bande-annonce de House of Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Si les fans avaient eu droit à quelques images mystérieuses à l'automne dernier, cette bande-annonce lève enfin le voile sur l'intrigue de la série qui débarquera le 21 août sur HBO et en France dès le 22 août sur OCS.

Adaptation du roman Fire & Blood de George R.R Martin, House of the Dragon se déroule 200 ans avant les aventures de Jon Snow et Daenerys Targaryen. Composée de dix épisodes, la fiction tournera autour de l'histoire de la famille Targaryen, et plus particulièrement sur une période particulière surnommée la Danse des Dragons, soit la terrible guerre qui éclate après la mort du roi Viserys et qui verra le clan Targaryen se déchirer.