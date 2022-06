Hellfest : un festival en surchauffe

Toutes les deux minutes, les gens devant la scène sont arrosés pour rendre l’enfer un peu plus supportable. Au moins 41 degrés au plus fort de la journée et un record, le Hellfest n’a jamais aussi bien porté son nom. Mais malgré la chaleur suffocante, certains ne transigent pas sur le look. Il n’est pas question d’abandonner le cuir noir.