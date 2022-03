VIDÉO - "C’est la référence du JT pour nous tous" : Jean-Pierre Pernaut, idole des jeunes

"C’est la référence du JT pour tous les jeunes. On a grandi avec lui, il était dans nos télés à tous", glisse l’une d’entre elles interrogée à Montpellier. Chacun a son petit souvenir de Jean-Pierre Pernaut. Il y a par exemple ceux qui le retrouvaient pour la pause déjeuner. "Quand j’étais collégienne, je rentrais entre midi et deux et je regardais le 13H. C’était un petit peu un membre de la famille", témoigne une jeune femme. Alors comme un proche, il avait aussi son petit tempérament.