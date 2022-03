Hommage à Jean-Pierre Pernaut : les grands moments d’information

Pour Jean-Pierre Pernaut, il s'agissait de partager l'actualité avec les Français, de poser les questions qu'ils auraient posées.

Car le présentateur vibrait au son de l’info, notamment lorsqu’elle était sportive, qui plus est, victorieuse. En juillet 1998 par exemple, lors d'une interview avec Zinedine Zidane, c'est tout sourire et en direct qu'il touche la Coupe du monde. Il réalise alors un rêve de gosse.

Mais Jean-Pierre Pernaut était surtout un homme de terrain. Durant sa carrière, il aura réalisé plus d’une centaine d’éditions spéciales en extérieur, dont sa couverture à Tchernobyl, quatre ans après la catastrophe. Il fera alors partie de la première équipe occidentale à entrer dans cette zone interdite. De son propre aveu, cet épisode sera l'un des plus marquants de sa carrière.

En septembre 2001, il fut aussi à Manhattan. Jean-Pierre Pernaut souhaitait être au plus près de ceux que l’actualité avait touché. Il ouvre alors un journal dans les rues de New York aux côtés des Américains endeuillés par l’attentat contre les Tours jumelles. Quelques jours plus tard, c'est à Toulouse qu'il se rendra pour décrire l’explosion de l’usine AZF et montrer à quel point celle-ci a soufflé les bâtiments environnants.