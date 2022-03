RÉACTIONS | Hommage à Jean-Pierre Pernaut : SOS Villages, ou le JT au secours des commerces de proximité

À Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher), SOS Villages a permis de sauver deux commerces : la boucherie il y a dix ans, puis l'épicerie en 2020. Jean-Pierre Pernaut a joué un rôle déterminant pour François Potel et ses clients. "Si on n'avait pas vu le reportage", témoigne le boucher dans le reportage en tête d'article, "on ne serait peut-être pas venu à Selles-Saint-Denis rouvrir la boucherie. Ça a changé notre vie".