VIDÉO - Aux Invalides, Emmanuel Macron rend un dernier hommage à Hélène Carrère d'Encausse

C’est dans la grande cour des Invalides qu'un hommage national a été rendu ce mardi 3 octobre à l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, décédée début août à l'âge de 94 ans. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, qui a prononcé l'éloge funèbre. La "nation s'incline" devant "la petite fille des steppes et la mère de la Coupole", "l'apatride et la matriarche", "l'orpheline et la tsarine", a lancé le chef de l'État, saluant la mémoire de la première femme à avoir été à la tête de l'Académie française.

Hélène Carrère d'Encausse, membre de l'Académie à partir de 1990, avait pris en 1999 le poste de secrétaire perpétuel de l'institution qui se réunit sous la coupole de l'Institut de France. Son successeur, l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, était présent à cet hommage auquel ont assisté ses enfants, la médecin et animatrice Marina Carrère d'Encausse et l'écrivain Emmanuel Carrère, ainsi que de nombreuses personnalités.