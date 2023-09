VIDÉO - Homophobie dans le cinéma dénoncée par Muriel Robin : la réaction de Dominique Besnehard sur LCI

Le cinéma français est conduit à s'interroger sur la place qu'il réserve aux interprètes LGBT+, après le récit de Muriel Robin sur ses difficultés à s'imposer à l'écran en tant qu'actrice ouvertement lesbienne. Ultra-populaire, l'actrice et humoriste a mis les pieds dans le plat sur le plateau de "Quelle Epoque !" sur France 2, affirmant qu'elle était "la seule actrice au monde à dire (son) homosexualité".

Invité des Matins de LCI week-end, Dominique Besnehard, ancien agent des stars et créateur de la série Dix pour cent, est revenu sur cette déclaration choc. "C'est encore plus compliqué pour les garçons que pour les femmes en raison des images de la virilité", admet-il, avant de nuancer : "Je pense que ça a changé maintenant", dit-il, citant le film Pédale Douce qui, selon lui, "a changé les choses" et incriminant plutôt les réticences des "metteurs en scène".