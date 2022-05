"HPI" : la série phénomène est de retour !

Le personnage de Morgane Alvaro, il est au cœur de la série. Mère célibataire en galère irrévérencieuse, elle apporte un élément comique aux enquêtes les plus sérieuses. "J'aime bien l'idée d'être une salle gosse, j'en ai une au fond de moi et j'ai cet espace dans lequel je peux la lâcher, donc, je me fais très plaisir", se réjouit l'actrice.