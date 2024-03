"HPI" saison 4 : on connait enfin la date du grand retour de la série avec Audrey Fleurot sur TF1 et TF1+

La série policière emmenée par Audrey Fleurot fera son grand retour le 16 mai prochain sur TF1 et TF1+. Composée de huit épisodes, elle suivra l'enquête la plus personnelle de Morgane Alvaro. Si vous n'avez pas vu la saison 3, attention, cet article comporte des spoilers !

Morgane Alvaro s’apprête à reprendre du service. HPI fera son grand retour le 16 mai prochain sur TF1 et en streaming sur TF1+. Audrey Fleurot retrouvera le look décalé de l'enquêtrice la plus douée de la télévision. Et la plus loufoque. A l'image des précédentes, cette nouvelle saison composée de huit épisodes promet de belles enquêtes à résoudre.

Comme l'explique le site du festival Série Mania – qui dévoilera en exclusivité les deux premiers épisodes de la fiction le 16 mars en présence d'Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud et Bérangère McNeese – de nouvelles énigmes attendent la consultante de police au haut potentiel intellectuel. Elle aura notamment droit à un crime en chambre close, une maison hantée, un sale gosse surdoué en informatique et un mystérieux serial killer.

Une enquête très personnelle

Mais c'est une enquête plus importante qui occupera l'esprit de Morgane dans ces nouveaux épisodes : découvrir qui est le père de son futur enfant. Souvenez-vous : à la fin de la saison 3, l'héroïne apprenait avec stupeur qu'elle était enceinte de son quatrième enfant. Et comme elle ne fait jamais les choses comme tout le monde, elle hésite entre trois partenaires.

Est-ce Timothée (Jeremy Lewin), le nouveau venu dans l’équipe, David (Doudou Masta), un suspect pour lequel elle a craqué, ou le commandant Karadec avec qui elle a passé la nuit après avoir bu (sans le savoir) un jus de pomme assaisonné d’une pointe de LSD ?

Un retour de karma pour Morgane ?

"Ce cliffhanger est tellement saisissant", nous avait confié Pierre Laugier, un des producteurs de HPI en juin dernier. "Il rebat toutes les cartes et donne de la matière pour la saison 4 (...). Alors que Morgane et Karadec commençaient à se rapprocher très dangereusement de ce qui pourrait ressembler à une relation amoureuse, ils n'en ont jamais été aussi éloignés".

Après avoir semé la pagaille dans la vie de ses proches dans les saisons précédentes, Morgane va se prendre un énorme retour de karma. Comment va-t-elle annoncer à son partenaire qu'elle est enceinte, et pas forcément de lui ? Comment ses enfants vont-ils réagir à la nouvelle alors qu'elle peine à joindre les deux bouts ? Et ses collègues, que vont-ils penser de tout cela ? Mais surtout, comment va se comporter Morgane, désormais boostée par les hormones ?