VIDÉO - Hyperactive, fan de NTM et de raclette : Hélène Mannarino révèle les petits secrets de Tiphaine Auzière

La fille de Brigitte Macron était l’invité de "Bonjour ! La Matinale" de TF1 ce mardi 26 mars. Avocate et auteure, elle vient de publier son premier roman "Assises", aux éditions Stock. L’occasion d’en apprendre plus sur la personnalité de la belle-fille d'Emmanuel Macron grâce à "L’œil d’Hélène".

Tiphaine Auzière était l'invitée de "Bonjour ! La Matinale" présentée par Bruce Toussaint ce mardi 26 mars. Fille de Brigitte Macron et belle-fille d'Emmanuel Macron, l'avocate publie son premier roman baptisé Assises, aux éditions Stock. Elle y dévoile les coulisses du fonctionnement de la justice à travers l'histoire de Diane, une avocate autour de laquelle se nouent et se dénouent les destins de plusieurs personnages.

L’occasion pour Hélène Mannarino de révéler les petits secrets de cette auteure qui aime cultiver la discrétion. Petite, on la surnommait Rose-Marie car elle n’aimait que le rose, au point de repeindre de sa couleur préférée les savons blancs des toilettes à l’école. Surnommé aussi "Tamalou", car elle avait constamment mal quelque part, cette hyperactive a toujours eu un sacré caractère.

Elle s'enfermait dans sa chambre pour chanter du 2 Be 3

Petite, elle avait refusé de s'asseoir sur le banc pour la photo de classe et n'avait pas hésité à voler les chaussons de son camarade pour remplacer ceux qu'elle avait perdus. À Noël, elle avait dévoré les chocolats des trois calendriers de l’Avent, le sien ainsi que ceux de son frère et de sa sœur.

Plus jeune, elle s'enfermait dans sa chambre pour chanter les chansons des 2 Be 3, La Lambada, et La Bamba. Aujourd’hui elle préfère plutôt Diam’s, NTM et Céline Dion. Très proche de sa bande de copine dont elle était la chef, elle avait édicté les règles. La première : toujours lui obéir !

Très forte pour donner des conseils sentimentaux, cette mère de famille adore faire des activités avec ses enfants Elise et Aurèle : minigolf, accrobranche, poney, bowling. Elle organise aussi des soirées cinéma tous les vendredis. Sans oublier le rituel de la raclette. Elle pleure systématiquement devant les films ou quand ses enfants réalisent quelque chose. Elle a également versé des larmes lors de la réélection d’Emmanuel Macron.