VIDÉO - Théâtre, cours de dessin, studio d'enregistrement... Les insolites du pass Culture

Autre option originale : le cours de dessin dans un lieu unique et somptueux. La visite guidée et l'atelier d’une heure et demie coûtent à peine huit euros. Il suffit de payer grâce au crédit disponible sur l’application en quelques clics sur son téléphone. D’un côté, les jeunes ont des loisirs insoupçonnés. D’un autre, le musée attire de nouveaux publics qu’il espère fidéliser.