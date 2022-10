Il était une fois... Le Petit Nicolas

Anne Goscinny a conservé tel quel le bureau de son père, celui qui a vu naître Le Petit Nicolas. "Il y a très peu de manuscrits de mon père parce qu’il tapait tout à la machine. Il tapait très vite et uniquement avec deux doigts", explique-t-elle. Deux doigts et des mots magiques… des illustrations remplies de poésie. Et ce sont des centaines d’histoires qui nous parlent encore aujourd’hui d’insouciance.