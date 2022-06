Il fait revivre Brel sur scène

L'ancien flic prend des cours de chant et met ses pas dans ceux de son illustre aîné, comme à Montmartre où Brel a débuté et a écrit quelques-unes de ses plus belles chansons. Des rencontres et des témoignages ont permis à Arnaud de s'approcher au plus près de son modèle. Il fait sensation sur scène en ce moment. Arnaud Askoy se produit à Paris jusque début juillet, avant de se lancer cet automne dans une tournée dans l'Hexagone et en Belgique.