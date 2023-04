"Il faut que tout ça soit joyeux" : Line Renaud évoque sans tabou sa fin de vie

Pour elle, la mort n'est pas un sujet tabou. Dans un entretien accordé à Paris Match, Line Renaud s'est confiée avec sincérité sur l'aide active à mourir. "Nous sommes en danger de mort au premier jour de notre existence. La mort est la compagne de la vie, cela devrait être enseigné à l'école", estime la comédienne de 95 ans qui a vu partir dans la souffrance plusieurs de ses proches.

"Ma mère demandait à mourir, 's'il te plait fait quelque chose' me disait-elle. Loulou (son mari, ndlr) en 1995, atteint d'un cancer des os, et qu'on ne pouvait plus toucher. Je suppliais notre docteur", se remémore Line Renaud qui estime que quitter la France pour aller mourir en Suisse, en Belgique ou au Portugal, n'est pas une solution. "Encore faut-il en avoir les moyens, y mourir coûte 15.000 euros !", s'indigne-t-elle.