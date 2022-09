VIDÉO - "Il me guide" : 13 ans après sa mort, la fille de Filip Nikolic témoigne dans "50 Inside"

En 1996, Filip Nikolic se lance dans la musique avec deux amis d’enfance originaires comme lui de l’Essonne, Adel Kachermi et Frank Delay. Les beaux gosses de Longjumeau deviennent les 2 Be 3 - littéralement "pour être libre", le tout premier boys band français dans la lignée des britanniques Take That et Worlds Apart. Le succès est immédiat dès leur premier single, "Partir un jour", qui s’arrache à 1,2 million d’exemplaires. Chemises ouvertes et abdos en évidence, le trio part en tournée et décroche même sa propre sitcom sur TF1, produite par Jean-Luc Azoulay, déjà à l’origine de Premiers baisers et Hélène et les garçons. Son titre ? Pour être libre. Le programme ne dure qu’une année mais donne aux apprentis acteurs le goût de la comédie.