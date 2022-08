"Il tape sur des bambous", et c'était numéro un

En 1982, Philippe Lavil était le numéro un des hit-parades avec une chanson de Didier Barbelivien : "Il tape sur des bambous". Né en Martinique, ce dernier rend ici hommage au rythme des Antilles. Il y a quelques années, il nous avouait n’avoir aucune recette pour faire un tube et qu’au final, c’est toujours le public qui choisit. "On cherche, on ne trouve rien. On s’en va, on va jouer au golf ou on va boire un coup avec des potes… Et puis un moment cela vous tombe dessus", affirme-t-il.