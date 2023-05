VIDÉO - Ils ont participé à quelques-unes des plus belles cascades du cinéma : Adrien et Alain Bour racontent leur passion

Cascadeur, c'est d'abord un métier de précision. À 34 ans, Adrien Bour coordonne et réalise de nombreuses cascades. Sans le savoir, vous l'avez déjà vu dans le dernier "Mission impossible", dans "Taxi 5", ou encore dans "Balle Perdue 2". Son quotidien est spectaculaire. En arrivant au bureau le matin, il roule sur des camions et parfois, l'après-midi, il s'enflamme. Pour réaliser tout cela, son équipe adapte les véhicules et en fait des modèles uniques. "Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est des casse-cou, mais ce n'est pas du tout ça, un cascadeur est là pour gérer avant tout la sécurité et que tout se passe bien. C'est le plus important dans notre boulot", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article.