VIDÉO - Au côté des apprentis de l'opéra de Paris : dans les coulisses du spectacle

Il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France : près d'un million de jeunes âgés de 16 à 29 ans sont aujourd'hui embauchés dans des entreprises pour apprendre leur métier. Dans certaines professions, c'est même la seule façon de transmettre son savoir-faire, comme c'est le cas à l'Opéra de Paris. Le 13H de TF1 a suivi l'une de ces apprenties, dans les coulisses d'un spectacle.

Contrairement à Turandot, du compositeur Giacomo Puccini, le parcours de Jeanne Faury est tout sauf classique. Dans les coulisses de l'Opéra Bastille, elle s'affaire pour la première fois auprès des chanteurs pour quelques vérifications et retouches, avec la sensation d'intégrer un monde nouveau. La jeune femme a étudié les beaux-arts, obtenu des diplômes de coiffure et même travaillé plusieurs années, avant de s'inscrire à 29 ans en bac pro pour effectuer un apprentissage à l'Opéra de Paris.

Son objectif est de devenir maquilleuse perruquière, mais en France, le nombre de perruquiers diminue. Alors, Catherine Picaud Le Cardinal, 30 ans de métier, se charge de lui transmettre son savoir-faire, en la guidant lors de la confection d'une perruque. "Elle va la garder, l'améliorer, la peaufiner", décrit la spécialiste dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Ce qui est enrichissant dans ce métier, c'est de pouvoir avoir affaire à différentes personnes qui nous apprennent toutes à leur manière à se faire sa patte", se réjouit l'apprentie.

"Une fois diplômés, déjà très aguerris"

Comme elle, c'est une cinquantaine d'alternants ou d'apprentis qui intègrent chaque année le cadre prestigieux de l'opéra. La moitié d'entre eux travaille directement sur les spectacles vivants. "Une fois diplômés, ils sont prêts, parce qu'ils sont déjà très aguerris à une expérience de leur métier qu'ils ont appris au sein de l'opéra de Paris", explique la directrice des ressources humaines, Ariane Muraour.

Un tiers environ de ces jeunes pourront continuer à travailler ensuite à l'opéra. Mais pour cela, il faut réussir à faire ses preuves quand la pression monte. "Quelques fois, on n'a que 20 minutes par personne ! Donc on est obligé d'être rapide et efficace", appuie Catherine Picaud Le Cardinal. Dans le cadre de la production du Turandot, la lumière de la mise en scène mène Jeanne à réaliser un travail précis, forcée certaines fois d'expérimenter dans l'urgence de nouvelles techniques. Une grande première parfois stressante, mais réussie.

Pour la suite, Jeanne est pleine d'ambitions. "L'espoir, c'est de continuer à pouvoir travailler ici, ou dans le spectacle en tout cas", lance-t-elle. Ce soir-là, dans la salle de l'opéra, Puccini fait un triomphe, et par ces applaudissements, le travail de l'apprentie et de sa mentor Catherine est aussi récompensé.