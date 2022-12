VIDÉO - "Indiana Jones 5" : découvrez la première bande-annonce jubilatoire avec un Harrison Ford rajeuni

Il n'a pas pris une ride. Ou presque. Disney a dévoilé la bande-annonce et le titre du cinquième volet des aventures du plus célèbre des explorateurs. Baptisé Indiana Jones et le cadran de la destinée, ce nouvel opus très attendu s'annonce explosif comme on peut le voir dans les premières images.

Après 15 ans d'absence, on retrouve avec joie Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue. Âgé de 80 ans, le comédien incarnera l'aventurier à deux époques de sa vie. Grâce à des effets numériques hallucinants, il apparait rajeuni à plusieurs moments dans la bande-annonce.