REPORTAGE - "J'adore les endroits dégueulasses" : Auri Katariina, star finlandaise du ménage extrême

Sur Internet, certains influenceurs se revendiquent experts nettoyage et partagent leurs meilleures astuces à leurs abonnés. Parmi eux, Auri Katariina, dont la spécialité est le ménage extrême et le nettoyage de lieux particulièrement sales. Portrait de cette Finlandaise, devenue "obsédée par les tâches ménagères".

C'est d'un domaine bien particulier qu'Auri Katariina s'est faite spécialiste. Sur ses réseaux sociaux, cette influenceuse finlandaise partage des vidéos où elle effectue des "ménages de l'extrême". Frigos remplis d'aliments attaqués par des champignons, gazinières avec moisissures et traces de gras qui dégoulinent sur tout l'appareil, appartements où le sol est jonché de détritus... rien ne fait peur à celle qui se présente comme "la meilleure nettoyeuse au monde". "J'adore les endroits dégueulasses. Si votre maison est sale, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo", plaisante-t-elle auprès de TF1 dans le reportage en tête de cet article.

Je veux montrer au monde entier que le ménage est drôle Auri Katariina

Cette jeune femme de 30 ans, originaire de Pirkanmaa, près de Tampere, en Finlande, n'hésite pas à se rendre chez les gens pour nettoyer leur intérieur. Un ménage qui est filmé et visionné par ses 20 millions d'abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram. "Je veux montrer au monde entier que le ménage est drôle", revendique-t-elle sur son site internet.

À l'origine, cette cheffe de service dans une entreprise de ménage se filmait déjà en train de nettoyer chez des étrangers à ses heures perdues. Mais à l'été 2021, "devenue obsédée par les tâches ménagères", rapporte le Daily Express, elle décide de quitter son travail pour faire cette activité à temps plein. Un moyen pour elle de soutenir des gens qui se laissent envahir par la saleté et le désordre. "De manière générale, j’aide les gens vraiment dans le besoin, qui ont des problèmes de santé mentale ou bien à qui il est arrivé quelque chose de grave dans la vie", expliquait-elle auprès de la BBC en 2022.

C'est pourquoi elle effectue des ménages, partout dans le monde, et gratuitement. Pour se rémunérer, Auri Katariina fait néanmoins des placements de produits. Un business juteux puisque aujourd'hui, cela lui rapporte près d'un million d'euros par an. "C'est fou de penser qu'on fait des vidéos gratuites et qu'ensuite, on vient vous payer pour ça", reconnaît-elle auprès de TF1.

Car ses vidéos où elle nettoie et éponge cartonnent et deviennent instantanément virales, comme celles d'autres influenceurs ménage. "À la base, c'étaient des femmes qui ont créé des chaînes sur les réseaux pour trouver la reconnaissance qu'elles n'avaient pas chez elles", analyse Gabrielle Stemmer, réalisatrice du court métrage "Clean with me". Selon elle, ces vidéos sont devenues le "nouveau télé-achat". Ces chaînes ont "attiré les marques qui voyaient qu'on pouvait avoir un million de personnes qui regardaient des vidéos de ménage". Une tendance sur laquelle Auri Katariina compte encore surfer longtemps.