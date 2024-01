VIDÉO - Taylor Swift qui fait la promotion de batteries de cuisines françaises ? Attention à cette fausse publicité

À l’heure de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, les escrocs réalisent des arnaques de plus en plus sophistiquées sur Internet. Cette semaine, c’est l’image de la chanteuse américaine Taylor Swift qui a été utilisée. Une fausse publicité montre la superstar faire la promotion de batteries de cuisine françaises. Sur le plateau du 20H de TF1, Samira El Gadir revient sur ce dangereux phénomène.

Taylor Swift qui offre à ses fans des cocottes françaises Le Creuset invendables en magasin. Cette promotion a fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux. Mais si l'artiste la plus influente du monde est connue pour sa passion pour la cuisine, cette offre est une escroquerie particulièrement bien réalisée, grâce à l'intelligence artificielle. Sur différentes plateformes, on peut entendre la chanteuse s'adresser à ses fans, expliquant "qu'en raison d'une erreur d'emballage, nous ne pouvons pas vendre 3000 batteries de cuisine. Je les offre donc gratuitement à mes fidèles fans. Si vous voyez cette annonce, vous pouvez obtenir une batterie gratuite".

Voix, ton, intonation... tout laisse à penser que cette annonce est bien effectuée par l'artiste. Elle y incite les Internautes à cliquer sur un lien renvoyant vers une fausse page Internet où ils sont invités répondre à plusieurs questions avant de devoir remplir leurs coordonnées bancaires et régler les frais d'expédition d'une dizaine de dollars. C'est là que le piège se referme et qu'en plus des frais d'expédition, les victimes voient un prélèvement mensuel être programmé au profit des malfaiteurs sans jamais recevoir les fameuses cocottes.

Taylor Swift n'est pas la première artiste à être utilisée pour mettre en place des escroqueries de ce type. Avant elle, l'image de Tom Hanks a été détournée pour vendre des dentifrices, celle d'Elon Musk pour des cryptomonnaies ou encore celle d'Oprah Winfrey pour des bonbons amincissants. Et la France n’est pas épargnée. En cherchant le nom d'Anne-Claire Coudray sur Internet, on s'aperçoit qu'il apparaît dans... 93 résultats. Autant d'escrocs qui détournent l'image et la voix de la présentatrice de TF1 pour vendre des crédits ou une application soi-disant révolutionnaire.

Des publicités malveillantes, particulièrement difficiles à modérer pour les réseaux sociaux, alors que la réglementation en matière d'intelligence artificielle a une longueur de retard sur les techniques développées par les escrocs. Dans le cas de Taylor Swift, l'entreprise Le Creuset a dû se fendre d'un communiqué pour rétablir la vérité, expliquant que "Le Creuset ne s'est jamais associé à Taylor Swift pour un quelconque partenariat visant à offrir des cadeaux aux consommateurs. Tous les cadeaux ou promotions Le Creuset approuvés proviennent des comptes sociaux officiels de Le Creuset".