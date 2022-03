Inoubliable Romy Schneider

Romy Schneider a toujours rêvé d'être comédienne, comme ses parents et grands-parents. Elle est née en 1938 dans une famille allemande. Elle grandit en Autriche, sur les plateaux, et décroche son premier rôle aux côtés de sa mère. A 19 ans, "Sissi" va changer son destin. Son immense succès lui permet de s'émanciper de cette mère omniprésente. Fini les films à l'eau de rose, Romy interprète une jeune fille amoureuse de son professeur et s'envole pour Paris jouer avec un jeune inconnu qu'elle a elle-même repéré.