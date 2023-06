VIDÉO - Intelligence artificielle : les doubleurs de cinéma tirent la sonnette d'alarme

En effet, les comédiens ne masquent pas leur inquiétude face à des intelligences artificielles capables de recréer des voix synthétiques et qui n'ont absolument plus rien de robotiques. Un collectif d'artistes de "voix" qui va de Los Angeles à Ankara s'est réuni pour dire non à leur disparition, à travers une pétition. "Baisser les coûts de production des doublages en France et dans les pays francophones tels que la Belgique ou le Québec peut inciter les Majors et les plateformes de streaming à recourir aux IA dans ce secteur, et ainsi mettre au chômage tout un pan de la profession... Les comédiens, mais également les adaptateurs, détecteurs, techniciens... qui ne sont absolument pas épargnés par l'IA", est-il écrit.