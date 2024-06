La chanteuse québécoise était l'invitée exceptionnelle d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 20H dimanche 16 juin. À l'occasion de la sortie du documentaire "Je suis : Céline Dion", la star s’est livrée sur sa maladie, le syndrome de la personne raide. Elle a également indiqué son intention de revenir sur scène, sans donner de date.

C’est une interview exceptionnelle réalisée depuis Las Vegas, aux Etats-Unis, par Anne-Claire Coudray. Maladie, voix, documentaire, retour sur scène… Céline Dion se confie à coeur ouvert dans cet entretien diffusé dimanche soir dans le 20H de TF1. Dans son documentaire Je suis : Céline Dion, disponible le 25 juin sur la plateforme d’Amazon, Prime Video, la chanteuse canadienne de 56 ans raconte son combat contre le "Stiff-person syndrome", le syndrome de l'homme raide ou de la personne raide en français.

Céline Dion a révélé pour la première fois en décembre 2022 qu'elle avait été diagnostiquée avec cette maladie auto-immune. Auprès de TF1, la star donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé : "Ça va bien", confie-t-elle. "C’est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie", indique Céline Dion, touchée par ce syndrome neurologique rare depuis "presque 17 ans". Les symptômes ? Un corps et une voix qui "se raidissent". "Tout arrête de fonctionner, ça peut durer quelques minutes mais ça peut aussi durer des heures", déclare-t-elle. Le système immunitaire de la chanteuse "n’est pas assez fort pour combattre et pour se défendre", relate-t-elle. Parfois, Céline Dion "perd conscience".

"Je me suis fait peur"

"Ce n’était pas uniquement des douleurs, c’était des spasmes. C’est comme si on vous mettait la main sur votre voix et que soudainement il n’y avait plus rien qui ne fonctionnait", illustre la chanteuse. Au début, ces symptômes surviennent "en plein concert", sans qu’elle puisse alors mettre un nom sur la maladie dont elle souffre. "Quand je ne pouvais pas chanter, j’avais des spasmes dans la gorge, j’annulais beaucoup de spectacles", relate Céline Dion à Anne-Claire Coudray. La chanteuse se retrouve alors "à mentir" à ses fans sur le diagnostic.

Elle se met aussi à prendre des médicaments. Si, au début, ces médicaments sont légers, par la suite, afin d’atténuer ses douleurs, la chanteuse bascule sur des médicaments plus forts, "très dangereux", comme le Valium. "Au début, ça m’aidait un peu mais, très rapidement, il fallait que les doses montent", indique la Québécoise. "Je me suis fait peur car ça ne fonctionnait plus", dévoile la chanteuse à TF1.

"Quand une personne est rendue à un niveau de médication très dangereux et que cela ne fonctionne plus, on a alors deux choix : soit continuer soit arrêter de respirer", confie-t-elle. Céline Dion traverse une période particulièrement difficile, après le décès de son mari, de son frère et de sa mère. "J’ai vu toute ma vie disparaître à ce moment-là", révèle-t-elle. Si la chanteuse, mère de trois garçons, tient malgré la maladie et les pertes de ses proches, c’est aussi grâce à ses enfants. "J’ai une grande responsabilité, au-delà d’être une chanteuse", déclare-t-elle.

"La maladie a pris le contrôle"

Dans son documentaire poignant, Céline Dion se confie "à livre ouvert", comme elle en a l’habitude, en évoquant aussi bien "ses peines" que "ses joies". "J’ai toujours tout raconté et je ne peux pas changer, je suis faite comme ça", explique-t-elle à Anne-Claire Coudray. "Je n'avais pas d'autre choix que de quitter la scène parce que mes cordes vocales ont toujours mené le grand bal", déclare la chanteuse. "Je n’ai pas eu le choix, la maladie a pris le contrôle sur mes cordes vocales et sur tout mon corps, de la tête au pied", indique-t-elle. "Je me suis dit : je ne veux pas que mes enfants aient peur. Je ne peux plus supporter cette douleur de mensonges", confie également la native de Charlemagne, une petite ville du Québec.

Cette maladie a entraîné des changements dans sa voix. "Je ne refuse pas" cette nouvelle voix, précise la chanteuse, contrainte "d’entendre une voix qui n’est pas la sienne". "C’est une voix qui a besoin de réhabilitation, elle arrive doucement", relate-t-elle.

"Ne souffrez pas seuls"

Sur TF1, Céline Dion rend aussi hommage à ses fans, qui lui "ont offert une vie incroyable" et qui lui "ont donné un carrière internationale". "A chaque fois que je les ai invités, ils ont été au rendez-vous, ils ont chanté avec moi… Je suis née pour être sur scène. J’ai vécu beaucoup de bonheur, je vis ce que je vis, ça ne va jamais partir", relate-t-elle. Si elle a fait ce documentaire, c’est aussi parce qu’elle veut que son public sache qu’il ne faut pas "vivre seuls avec ses douleurs". "Parlez à vos voisins, à vos amis, à vos enfants, à vos amoureux, etc.", exhorte la vedette internationale. "Acceptez vos faiblesses, parlez-en et consultez, ne souffrez pas seuls." Céline Dion a également laissé un message d’espoir à ses fans : "Je ne sais pas quand, mais je vais revenir sur scène." "Vous me manquez beaucoup, je me permets de vous dire à bientôt", ajoute-t-elle.

Dans le documentaire qui sortira le 25 juin, Céline Dion apparaît souvent sans maquillage lors des interviews. "Je suis allée tellement loin dans ce mensonge, dans cette sinusite et dans ce mal de gorge que je me suis dit que, même au niveau du maquillage, je voulais arrêter et me réinventer", répond à ce sujet la chanteuse. "Je me dis que si (NDLR : la maladie) allait m’emporter, alors il ne faudrait pas que les journaux disent que je suis morte pendant que j’étais toute vivante", dit-elle. "Je méritais de m’appartenir pour une fois", confie la Canadienne, émue, que les épreuves ont fait évoluer. "Je me permets de dire que je suis peut-être pour la première fois Céline Dion."