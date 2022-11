Diane Leyre : "Miss France m’a sauvée !"

Diane Leyre est fière de son "année à 200 à l’heure" lors de laquelle elle a pu "aller voir les gens, les serrer dans les bras, partager". Elle rend sa couronne "sans aucun regret". Même si elle ne pourra pas participer à Miss Univers en janvier pour des raisons d’emploi du temps. La jeune femme se dit "sereine" de passer le flambeau. "C'est comme quand on a un bébé, on ne le laisse pas dans les mains de n'importe qui. La France, c'est mon bébé et je sais qu'elle sera entre de bonnes mains parce que la prochaine Cendrillon sera génialissime", sourit-elle.