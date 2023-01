VIDÉO - Interview du prince Harry sur TF1 : des membres de sa famille ont "décidé de pactiser avec le diable pour réhabiliter leur image"

Les relations n'étaient pas bonnes, elles ne s'amélioreront pas. Dans un entretien diffusé ce lundi sur TF1, soit au lendemain de sa diffusion outre-Manche, le prince Harry tente de justifier les raisons qui l'ont poussé à orchestrer sa contre-offensive médiatique. Si la sortie de son autobiographie, intitulée "Le Suppléant", constitue un prétexte évident, le duc de Sussex explique à Tom Bradby de la chaine ITV qu'il avait aussi besoin de s'exprimer car "certains membres ont décidé de faire un pacte avec le diable pour réhabiliter leur image".

"Après 38 ans à voir mon histoire racontée par tant de personnes avec des déformations et des manipulations intentionnelles, cela m'a semblé le bon moment de me réapproprier mon histoire et de la raconter moi-même", explique-t-il, réitérant ses accusations envers certains membres de la famille royale qu'il juge "complices" des articles hostiles envers lui et son épouse.