VIDÉO - Gad Elmaleh, dans "Reste un peu" : "La vraie star du film, c'est la Vierge Marie"

Reste un peu est un film courageux aussi, car parler de religion aujourd'hui, c'est très tabou…

C'est vrai. C'est presque plus facile presque de faire un coming out sur son identité sexuelle que sur un changement de religion ! C'est fou quand on y pense. Moi, j'avais très envie de parler de religion. Je trouve qu'on peut parler en profondeur de nos pratiques respectives et de nos communautés pour pouvoir mieux se connaître. Si la laïcité est indispensable, la spiritualité l'est tout autant. Aujourd'hui tout le monde est en mode méditation, pleine conscience, coaching, développement personnel. On cherche le bien pour s'élever. Alors pourquoi pas le faire grâce la spiritualité, avec ou sans Dieu.

Vous vous rendez compte que c'est un sujet qui risque de dérouter le public ?

C'est vrai que c'est un sujet délicat, casse-gueule même, je dirai. Les gens sont habitués à me voir dans des comédies. Mais ça me plait de sortir de cette zone de confort pour aller parler de choses profondes, mais toujours avec humour, c'est important de le souligner. Je pense qu'on peut parler de religion et en rire. Malheureusement en France, le sujet crispe tout de suite…

Dans le film, vous vous amusez aussi à brouiller les pistes. Pourquoi ?

Parce que je ne le dois à personne, à part à moi. Dans le film, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, mais je ne dirai pas lesquelles. D'ailleurs quand on me demande de classer le film, je n'y arrive pas. Est-ce que c'est un docu-fiction, une autofiction, du cinéma vérité ? Je n'arrive pas trop à savoir parce que le genre s'est imposé à moi une fois que j'ai monté le film. Au départ, je ne savais pas du tout où tout cela allait m'emmener.