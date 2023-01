VIDÉO - Le prince Harry sur TF1 : "Je souhaite une réconciliation mais..."

Harry souffle le chaud et le froid. Dans l'entretien accordé à ITV et diffusé ce lundi sur TF1, le prince Harry, malgré le grand déballage auquel il se livre depuis une semaine, réitère sa volonté d'une "réconciliation" avec sa famille. En dépit des conséquences que pourraient avoir les confidences médiatiques du duc de Sussex, il dit aussi espérer "renouer" avec son père Charles et son frère William, héritier du trône, à condition d'"établir les responsabilités" sur le passé, en particulier sur les causes de son départ avec son épouse Meghan Markle pour la Californie en 2020.

"Je souhaite une réconciliation, mais d'abord, il doit y avoir une certaine responsabilité, répond Harry à Tom Bradby. Vous ne pouvez pas continuer à me dire que je suis délirant, paranoïaque, alors que toutes les preuves s'empilent les unes sur les autres. (...) Nous avons eu une période de transition de douze mois et tout le monde en remet en couche. Ma femme partage son expérience et au lieu de faire marche arrière, l'institution et la presse à scandale au Royaume-Uni ont tout simplement redoublé d'efforts".