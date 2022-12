VIDÉO - James Cameron : "Avatar est un monde fantastique ancré dans une réalité émotionnelle"

Est-ce qu’il y a des choses, d’un point de vue technique, qu’il était impossible de faire à l’époque du premier film et qui vous ont donné envie de tourner cette suite ?

Chaque jour sur le premier film, on se disait : "On ne peut résoudre ça maintenant, mais on le fera sur la suite !". Si bien qu’on en est sorti avec une longue liste de choses qu’on voulait améliorer. Après le tournage, on est parti tous ensemble avec l’équipe, on s’est retrouvé dans un petit hôtel pendant trois jours, et on a partagé toutes ces idées, ce qui me semble être une bonne manière de faire dans d’autres domaines. Ensuite, pendant que j’écrivais et que je créais l’univers du nouveau film, l’équipe technique travaillait sur tous les outils dont nous allions avoir besoin pour faire tout ce que nous pouvions imaginer. Les nouveaux mondes, les océans, les créatures aquatiques… Mais je dirais que notre plus grand défi se situait ici (il désigne du doigt son regard – ndlr). Ce que nous voulions, c’est capturer de manière parfaite les expressions et les émotions les plus subtiles de la part des acteurs. Même aujourd’hui, lorsque je regarde les plans terminés, je suis épaté par la manière dont notre système a été capable de prendre ce que Sam Worthington a fait, ce que Sigourney Weaver a fait, etc. pour le transmettre à l’intérieur de ces créatures extraterrestres. Parce que rappelez-vous bien que ce n’est pas fait avec du maquillage ou un trucage à l'image, mais d’une manière jamais vue avant au cinéma. Mais attention, le public s’en moque. Il s’en moque qu’on utilise une caméra ou un ordinateur, du moment que l’émotion est là.