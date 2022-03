VIDÉO - Karin Viard à fleur de peau dans "Une mère" : "J’ai besoin d’être actrice pour vivre"

Vous me rassurez presque…

C’est un personnage que j’ai adoré jouer, mais que j’ai trouvé difficile, en fait. C’était difficile de rester pendant sept semaines avec une femme douloureuse, en deuil, bourrée de violence. Dont le ressentiment n’a pas de fond tellement c’est un gouffre. Une femme qui s’interroge sur le pardon mais qui n’y arrive pas. Je n’en pouvais plus et du coup j’avais tout le temps envie d’échapper à ce personnage pour aller vers plus de joie, de gaieté. Mais comme je ne pouvais pas j’ai eu besoin de me rassembler, d’écouter de la musique, de rencontrer de la solitude. Moi qui adore être entourée, je me suis pas mal isolée. Pour me concentrer. Parce que si tu m’avais dit 'Hé, on va boire un coup ?', je ne demandais que ça. Sauf que j’ai sentie que je ne pouvais pas faillir. Que je ne pouvais pas me diluer et que je devais rester d’un bloc, comme ça, dans cette histoire.

Ce genre de rôle qui peut faire peur sur le papier, c’est ce qu’un acteur exige avec le temps, non ?

Je ne cherche jamais la difficulté. Je cherche juste à assouvir mes désirs. Et mes désirs d’actrice, c’est d’avoir des rôles forts. Des rôles avec beaucoup de choses à jouer. Parfois on peut te proposer des rôles très flatteurs. Mais qui n’ont pas beaucoup de profondeur. Et moi ça me séduira toujours moins qu’un vrai rôle bien costaud à jouer. Mais je dirais que je n’ai pas moins peur, ni plus peur aujourd’hui que quand j’ai commencé. La complexité des rôles, tu la connais. Le plus compliqué, c’est quand je ne m’entends pas avec un metteur en scène. Parce que ça me coupe le désir.