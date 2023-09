VIDÉO - Laurent Lafitte dans la peau de Bernard Tapie sur Netflix : "Je me suis éclaté !"

Ne le dites pas trop fort, mais ça pourrait bien être le rôle de sa vie. Dans Tapie, la mini-série en sept épisodes de Tristan Séguéla et Olivier Demangel, disponible le 13 septembre sur Netflix, Laurent Lafitte livre une performance jubilatoire. Tour à tour drôle, charmeur et tragique, sombre, magnétique et ridicule, il incarne avec brio l’homme qui a fasciné la France pendant plus de trois décennies, de sa brève carrière de chanteur de charme au scandale de corruption du match VA-OM qui a précipité sa chute. Tout ça sans jamais sombrer dans la caricature. Mais comment a-t-il fait ? C’est ce que TF1info est allé lui demander.

Quand on vous propose de jouer Bernard Tapie, vous vous dites que c’est un challenge ? Un truc de fou ? Que ça fait peur ?

Je me dis tout ça en même temps ! Et puis, après, j’arrête de me poser ces questions-là et je l’aborde comme un personnage. Sauf que normalement, les personnages que je joue ne prennent vie que lorsque je les incarne. Alors que là tout le monde connaît le personnage avant que je m’y frotte. C’est la seule différence. Très vite, avec Tristan Séguéla, on s’est dit que je n’allais pas entrer dans un travail "à l’américaine" de mimétisme absolu, d’imprégnation totale à partir des archives, en trouvant l’exactitude de la voix par exemple. Mais que j’allais partir de ce qui avait infusé en moi, du personnage que j’ai vu évoluer toute ma vie comme tous les Français. Que ça allait être ça la base, le point de départ de mon incarnation. Et que les libertés qui étaient prises à l’écriture, l’équilibre entre réalité et fiction, seraient les mêmes dans l’interprétation. Il y a une partie de Tapie et il y a une partie de moi. Je ne disparais pas dans le personnage.