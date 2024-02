VIDÉO - Dans "Quotidien", Pierre, le gagnant de la "Star Ac", interprète son tout premier single

Grand gagnant de la "Star Ac", Pierre Garnier était invité sur le plateau de "Quotidien" ce lundi. Il a interprété "Ceux qu’on était", son premier single, qui fait déjà un carton auprès de ses fans. Le chanteur de 21 ans a annoncé que le titre serait disponible sur toutes les plateformes ce mardi à minuit.

Sa carrière est déjà lancée. Ce mardi 6 février, Pierre Garnier était invité sur le plateau de "Quotidien". Au terme de trois mois d'aventure, le chanteur de 21 ans a remporté la finale de la 11ᵉ saison de la "Star Academy". À peine sorti du château, les choses sont allées très vite pour le candidat qui a recueilli 55,6% des votes du public.

Après avoir interprété sa chanson "Ceux qu'on était", avec Dadju en direct devant 4 millions de téléspectateurs, Pierre a de nouveau entonné ce futur tube sur le plateau de "Quotidien" qui s'est, au passage, offert un carton d'audiences avec 2,32 millions de téléspectateurs au rendez-vous.

Cette chanson, je l’ai écrite quelques semaines seulement avant d’entrer à la "Star Ac". Pierre Garnier

"Cette chanson, je l’ai écrite quelques semaines seulement avant d’entrer à la 'Star Ac'", nous a confié Pierre au lendemain de sa victoire. "Au départ, on travaillait à plusieurs avec des copains, on avait du mal à avancer et on s’est posés pour réfléchir à un sujet qui nous parlait : les histoires d’amour qui se terminent mal !", a poursuivi le chanteur, qui a confirmé que ce titre serait bien son premier single.

Le Normand a également annoncé à ses abonnés sur Instagram que "Ceux qu’on était" serait disponible sur toutes les plateformes ce mardi à minuit. "J’espère que vous allez l’écouter et l’adorer. Encore merci infiniment, c’est fou ce qui m’arrive", s'est réjoui le chouchou de cette édition de la "Star Ac".