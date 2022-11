Iran : une actrice arrêtée pour avoir enlevé son foulard dans une vidéo

La vidéo, qui semble avoir été filmée dans une rue commerçante, montre Hengameh Ghaziani tête nue et silencieuse face à la caméra. Elle se retourne et se fait une queue de cheval, comme le font d'autres femmes avant d'aller manifester. Ces dernières semaines, l'actrice âgée de 52 ans a vivement critiqué la répression du mouvement de contestation, accusant les autorités d'avoir tué des enfants et des jeunes lors des manifestations.

Dimanche, la justice iranienne a annoncé avoir convoqué Hengameh Ghaziani ainsi que sept autres personnalités du cinéma, de la politique et du sport, pour avoir publié des contenus "provocateurs" en soutien au mouvement de contestation, a annoncé l'agence de l'autorité judiciaire.