VIDÉO - Islam, porno, extrême droite… Michel Houellebecq fait son mea culpa sur LCI

Michel Houellebecq sort de sa coquille. Après avoir refusé de faire de la promo pour ses deux précédents romans, l’écrivain le plus sulfureux de sa génération était l’invité de David Pujadas ce lundi soir sur LCI à l’occasion de la sortie de Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023 (Flammarion). Un ouvrage dans lequel il revient sur les polémiques dont il a fait l’objet durant la période en question.

La plus sensible, c’est celle liée aux accusations d’islamophobie à son encontre qui ont suivi la parution d’un entretien avec Michel Onfray dans sa revue Front Populaire à l’automne dernier. Un échange au cours duquel il faisait le lien direct entre islam et délinquance. À l’époque, le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait menacé l’écrivain de poursuites judiciaires, avant que ce dernier révise ses propos et en publie une version amendée.