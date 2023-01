Après sa rencontre avec Michel Houellebecq, le recteur de la Mosquée de Paris retire sa plainte

"Michel Houellebecq, reconnaît que les paragraphes concernés sont ambigus", affirme jeudi la GMP, après la rencontre. Elle ajoute que l'écrivain les remplacera, "dans (une) édition à venir (de l'entretien avec M. Onfray, ndlr), par des paragraphes explicitant mieux (son) propos, et qui, (il) l'espère, ne heurteront pas les musulmans."

Par ailleurs, dans un texte envoyé jeudi au Figaro, l'écrivain amende ses propos initiaux, écrivant notamment que ce que les Français "demandent, et même ce qu'ils exigent, c'est que les criminels étrangers soient expulsés, et en général que la justice soit plus sévère avec les petits délinquants".