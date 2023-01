Attaqué en justice par la Grande Mosquée, Michel Houellebecq dit être "un islamophobe à temps partiel"

Plus loin, l’écrivain persiste et signe à propos de l’assimilation des populations musulmanes. "On pourra dénoncer les amalgames pendant des années, ça ne les empêchera pas de se reproduire", assure-t-il. "Un amalgame, c’est-à-dire un passage du particulier au général, est clairement une faute logique. Mais chez le souchien moyen traumatisé par différents assassinats atroces, conscient des statistiques de la délinquance et des viols, il ne s’agit pas de raisonnements logiques mais de réflexes de protection."