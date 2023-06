"J’ai montré que j’étais une guerrière !" : Tania ravie de son parcours malgré sa défaite en finale de "Koh-Lanta"

Vous avez souvent évoqué le soutien de votre famille durant l’aventure. Parlez-nous du lien particulier qui vous unit…

Ma famille m’a porté durant toute l’aventure. C’est ma force, c’est ce qui m’a permis de tenir 40 jours avec des personnes avec qui je ne m’entendais pas forcément très bien. J’ai deux sœurs et un frère dont je suis très proche, on est tous comme des jumeaux. Ma mère dit toujours qu’elle voulait fonder une famille nombreuse pour que toute notre vie, on soit sûrs d’avoir des amis.

Vous vivez encore tous ensemble ?

Plus pour le moment, mais c’est un petit break. Là, je vis avec mes parents et mon petit frère. Ma grande sœur joue au tennis et elle est beaucoup en déplacement. La plus jeune est aux États-Unis pour les études. Mais on a prévu de vivre dans la même rue et de construire nos maisons les unes à côté des autres. C’est notre but ! (Rires).