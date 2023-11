"J'ai pleuré de joie" : dix mois après son grave accident, Jeremy Renner peut à nouveau courir

Victime d'un terrible accident le 1er janvier dernier, le comédien a fait des progrès fulgurants. La star de "Avengers" a posté une vidéo dans laquelle on le voit courir et sauter. "J’ai plein de raisons de ne jamais rien lâcher", a confié l'artiste de 52 ans.

Une force de la nature. Dix mois après le grave accident qui a failli lui couter la vie, le comédien a posté une vidéo dans laquelle on le voit courir et faire des pas chassés dans l’allée devant sa maison. "Aujourd'hui, cela fait dix mois que je suis en rééducation. C’est la première fois que je m’essaie à une activité de ce genre depuis mon accident (qui plus est avec du dénivelé)", explique la star de Avengers en légende.

"J'ai pleuré de joie, d'espoir et de gratitude pour tout votre soutien, ainsi que celui de ma famille et de mes amis… J’ai plein de raisons de ne jamais rien lâcher, mais vous m’aidez à avancer", a lancé l'acteur de 52 ans connu pour son rôle de Hawkeye dans l'univers de superhéros Marvel.

Le 1ᵉʳ janvier dernier, alors qu'il déneigeait devant chez lui, Jeremy Renner est passé sous les roues d'une déneigeuse de 7 tonnes. Très amoché, il avait passé plus de deux semaines en soins intensifs avant de rentrer chez lui pour une longue convalescence.

Depuis, l'artiste ne cesse de documenter son rétablissement spectaculaire. La semaine dernière encore, il a expliqué avoir exploré tous les types de thérapie possibles pour se remettre sur pied. "Tous les jours, d'innombrables heures de kinésithérapie, des injections de peptides, des perfusions, des cellules souches et des exosomes, une thérapie par lumière rouge / IR, une chambre hyperbare, une plongée dans le froid", énumérait-il tout en assurant que son meilleur remède était "son esprit", car il avait choisi de se battre pour aller mieux et vivre.